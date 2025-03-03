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12:36, 3 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли статус отношений с США

Песков: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации двусторонних отношений и их восстановления. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств, без чего очень сложно обсуждать все остальные вопросы», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что налаживание диалога с Соединенными Штатами не означает отказ от проведения Специальной военной операции (СВО) на Украине. Он указал, что Россия продолжает успешное выполнение всех поставленных задач.

Ранее Песков заявил, что отношения между Россией и США могут нормализоваться при политической воле президентов. Он указал, что между Москвой и Вашингтоном предпринимаются попытки выйти на диалог и наладить отношения на фоне ранее нанесенного ущерба двусторонним отношениям.

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