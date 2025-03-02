Песков назвал условие нормализации отношений России и США

Песков: Отношения России и США нормализуются при политической воле президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США могут нормализоваться при политической воле президентов. Его слова публикует журналист Павел Зарубин.

«Если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента [Владимира] Путина и президента [Дональда] Трампа, то этот путь [нормализации отношений] можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — заявил Песков.

По его словам, между Москвой и Вашингтоном предпринимаются попытки выйти на диалог и наладить отношения на фоне ранее нанесенного ущерба двусторонним отношениям.

Ранее Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не предпринимал реальных шагов для общения с Путиным. По его словам, Франция занимает позицию продолжения конфликта на Украине любыми средствами и эта позиция европейцев может измениться после их контактов с американской администрацией.