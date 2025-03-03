В Кремле высказались о мирных планах по Украине

Песков: Слаженного мирного плана по Украине в настоящее время нет

В настоящее время слаженного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине нет, несмотря на появление набросков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится» — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что появляются «какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов».

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что в мире существует «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине.