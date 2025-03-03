В критике Трампом Зеленского увидели разыгранную президентом США сложную комбинацию

Глава ИМЭМО РАН Войтоловский: Трамп разыгрывает сложную комбинацию по Украине

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский в интервью РБК заявил, что президент США Дональд Трамп, вступив в конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, разыгрывает в отношении Украины сложную комбинацию.

«Разговор Трампа с Зеленским показал, что президент США хочет снизить финансирование военной политики Киева за счет средств американских налогоплательщиков, но одновременно на данном этапе хотел бы снять с себя политические риски, связанные с заявленной им активной ролью в процессе политико-дипломатического урегулирования», — считает эксперт.

Войтоловский отметил, что урегулирование на Украине требует более длительного времени, чем изначально заявлял глава Белого дома, и включает значительное число нюансов, которые требуется учитывать.

При помощи публичной критики Зеленского Трамп пытается показать, что Киев не хочет переговоров, а также снимает с Соединенных Штатов ответственность за помощь Украине, перекладывая ее на Европу, заявил глава ИМЭМО РАН. Вашингтон может выждать удобный момент, чтобы включиться в дипломатический процесс в качестве арбитра.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. По его словам, он провел «содержательную» беседу с Зеленским. Трамп отметил, что в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».

