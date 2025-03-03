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18:34, 3 марта 2025Бывший СССР

В Раде обратились в ООН с требованием из-за Зеленского

Нардеп Дубинский: ООН должно отреагировать на узурпацию власти Зеленским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) должен отреагировать на факты узурпации власти на Украине президентом страны Владимиром Зеленским. К международной организации с таким требованием обратился в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что существование диктатуры на Украине должно быть признано в качестве юридического факта.

Ранее Дубинский призвал незамедлительно отстранить Зеленского от власти. По его словам, нахождение Зеленского во главе государства преступно и угрожает существованию страны.

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