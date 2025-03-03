В Роскомнадзоре заявили о всплеске жалоб на работу «Билайна»

ЦМУ ССОП Роскомнадзора зафиксировал всплеск жалоб абонентов на работу «Билайна»

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал всплеск жалоб абонентов на работу оператора «Билайн». Об этом в регуляторе заявили в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что обращения о проблемах в работе «Билайна» поступали из Москвы и Московской области. «Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы», — добавили в Роскомнадзоре.

Портал по отслеживанию сбоев Downdetector.su за сутки зарегистрировал более тысячи сообщений о неполадках в работе «Билайна». В комментариях на ресурсе многие пользователи указали, что у них возникли проблемы с мобильным и домашним интернетом.

Со сбоем в работе «Билайна» россияне также столкнулись 26 февраля. Большая часть жалоб на проблемы у оператора поступила из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В компании тогда заявили, что ряд ее систем подвергся кибератаке.