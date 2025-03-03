В России девятимесячный ребенок попал в больницу с травмой черепа из-за верблюда

В Петербурге младенец попал в больницу с травмой черепа из-за верблюда

В Санкт-Петербурге девятимесячный ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой из-за верблюда. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, бесхозное животное перевернуло коляску с младенцем во время масленичных гуляний в городе Пушкин. Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Гости праздника не знают, откуда появился верблюд.

До этого сообщалось, что в Калининградской области бойцовские собаки покалечили племянника своей владелицы. Стаффордширские терьеры покусали годовалого ребенка, когда хозяйка уехала на работу.

Еще раньше в Сочи домашние бойцовские собаки напали на четырехлетнюю девочку. Российские медики не смогли тогда спасти ребенка.