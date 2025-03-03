В России рассказали об усталости Трампа от Зеленского

Сенатор Шендерюк-Жидков заявил об усталости Трампа от Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Он рассказал об этом РИА Новости.

«Похоже, Трамп устал от Зеленского. Зеленскому уже не получится сделать вид, что ничего не произошло, и попытаться "заговорить" произошедшее в Овальном кабинете», — отметил Шендерюк-Жидков.

По мнению сенатора, американский президент своим заявлением решил обратиться напрямую к европейским лидерам и потребовал определиться, готова ли Европа отказаться от поддержки США ради заигрываний с Украиной.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США не будут мириться со словами Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. Трамп также упомянул заявления европейских политиков о необходимости поддержки со стороны США и назвал их не лучшими с точки зрения демонстрации силы в адрес России.