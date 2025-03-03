В России рассказали про создание суперРЭБа

Советник гендиректора «Русского купола» с позывным Мэр: Такой РЭБ нет ни у кого

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подобной той, которая действует в Крыму, нет больше ни у кого. Об этом заявил советник гендиректора Акционерного общества (АО) «Русский купол» с позывным Мэр, его слова приводит портал «СМИ2».

По заявлению Мэра, на полуострове действует суперРЭБ, дальность действия которой составляет десятки километров, и система способна справиться с любой угрозой.

«Устройства работают в радиусе 20 километров, это подтверждено Минобороны. Такого нет ни у кого. (...) Подавлен будет любой», — рассказал о создании защитной системы советник главы АО «Русский купол».

Ранее сообщалось, что специальная военная операция на Украине, в ходе которой беспилотники ВС России доказали свою эффективность, подстегнула интерес к российским средствам РЭБ у заказчиков за рубежом.