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13:36, 3 марта 2025Экономика

В России стало меньше миллиардеров

RTVI: Количество миллиардеров в России упало на треть
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Если прежде список российских миллиардеров состоял из двухсот фамилий, то спустя несколько лет после начала СВО он сократился до 125 человек. Об этом сообщило RTVI.

По его информации, с 2022 года из списка богатейших россиян выбыли 86 человек. Некоторые вышли из бизнеса, кто-то оказался под санкциями, а кто-то сам предпочел отказаться от статуса «российский миллиардер». В то же время некоторые, напротив, смогли стать еще богаче.

Рекордсменом тут оказался экс-бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Он утроил капитал — с 800 миллионов долларов в 2021 году до 2,4 миллиарда в 2024-м. Председатель совета директоров угольного холдинга «Эльга» Альберт Авдолян смог за три года увеличить свой капитал на 190 процентов — с 1 миллиарда долларов до 2,9 миллиарда. В свою очередь, основатель Gloria Jeans Владимир Мельников довел состояние с 700 миллионов до 1,7 миллиарда долларов.

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Что касается тех, кто понес самые большие потери, то таковыми оказались гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Состояние первого сократилось с 29,1 миллиарда долларов до 25,5 миллиарда, а второго — с 27 миллиардов до 23,7 миллиарда.

В процентном соотношении сильнее прочих пострадал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он, как пишет издание, остался без половины своего состояния. Если в 2021 году оно оценивалось в 3,4 миллиарда долларов, то в 2024 году уже в 1,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что с начала января по 3 марта 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло почти на 7,8 миллиарда долларов.

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