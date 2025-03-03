В России стало меньше миллиардеров

Если прежде список российских миллиардеров состоял из двухсот фамилий, то спустя несколько лет после начала СВО он сократился до 125 человек. Об этом сообщило RTVI.
По его информации, с 2022 года из списка богатейших россиян выбыли 86 человек. Некоторые вышли из бизнеса, кто-то оказался под санкциями, а кто-то сам предпочел отказаться от статуса «российский миллиардер». В то же время некоторые, напротив, смогли стать еще богаче.
Рекордсменом тут оказался экс-бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Он утроил капитал — с 800 миллионов долларов в 2021 году до 2,4 миллиарда в 2024-м. Председатель совета директоров угольного холдинга «Эльга» Альберт Авдолян смог за три года увеличить свой капитал на 190 процентов — с 1 миллиарда долларов до 2,9 миллиарда. В свою очередь, основатель Gloria Jeans Владимир Мельников довел состояние с 700 миллионов до 1,7 миллиарда долларов.
Что касается тех, кто понес самые большие потери, то таковыми оказались гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Состояние первого сократилось с 29,1 миллиарда долларов до 25,5 миллиарда, а второго — с 27 миллиардов до 23,7 миллиарда.
В процентном соотношении сильнее прочих пострадал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он, как пишет издание, остался без половины своего состояния. Если в 2021 году оно оценивалось в 3,4 миллиарда долларов, то в 2024 году уже в 1,7 миллиарда.
Ранее сообщалось, что с начала января по 3 марта 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло почти на 7,8 миллиарда долларов.