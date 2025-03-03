В Петербурге запустили рейсовый автобус до Мариуполя

В Санкт-Петербурге запустили рейсовый автобус до Мариуполя

С автовокзала Санкт-Петербурга запустили рейсовый автобус до Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Первый автобус по межрегиональному маршруту №8552 отправился 3 марта. Маршрут обслуживается автобусами на 49 и 53 места. В транспорте имеются регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки, USB-разъемы, холодильник, а также багажное отделение.

Автобусы до Мариуполя будут отправляться в путь в 9:00 мск по нечетным числам. Время в пути — 29 часов. По пути нет промежуточных остановок.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербурге начнут строить новый разводной мост через Неву. Начало работ назначено на весну 2025 года.