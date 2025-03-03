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16:49, 3 марта 2025Наука и техника

В США испытали «длинную руку» для F-35

КМП США испытал ракету большой дальности Meteor на F-35B
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Корпус морской пехоты (КМП) США испытывает европейскую ракету класса «воздух-воздух» Meteor на истребителе пятого поколения F-35B. Об этом сообщает Army Recognition.

В конце февраля стало известно, что F-35B совершил первые полеты с ракетой большой дальности Meteor. Это стало ключевым шагом в интеграции европейской «длинной руки» в арсенал F-35. В ходе испытаний использовали ракету без боевой части, которая позволила собрать данные о поведении самолета с новым боеприпасом.

«Интеграция ракеты Meteor в истребитель F-35B может обеспечить значительные преимущества в воздушном бою. Усовершенствованная двигательная установка ракеты позволяет ей поддерживать высокие скорости на протяжении всего полета, расширяя радиус ее действия», — говорится в публикации.

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Изделие размещают во внутренних отсеках F-35B, поэтому новый боеприпас не влияет на заметность истребителя для радаров.

Ракета Meteor оснащена активной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который позволяет поддерживать высокую скорость полета на всей траектории. При этом такая силовая установка увеличивает заметность атаки для инфракрасных систем. Максимальная дальность полета Meteor может превышать 200 километров.

В июле 2024 года на борту американского авианосца «Карл Винсон» впервые заметили истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США с новой ракетой AIM-174B. Боеприпас, созданный на основе корабельной ракеты SM-6, считается самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю ВМС США.

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