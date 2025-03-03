В США заявили о скором втором раунде переговоров России и США

CNN: Идет подготовка к скорому второму раунду переговоров России и США

Идет подготовка к скорому второму раунду переговоров России и США. Об этом узнал СNN.

«Cтало известно, что сейчас ведется подготовка ко второму раунду, который вскоре может состояться также в одном из государств Персидского залива», — говорится в сообщении телеканала.

CNN также рассказал, что подготовка саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошел первый раунд переговоров России и США. Москву глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.