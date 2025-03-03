Politico: Венгрия заблокировала проект документа по военной помощи Украине

На встрече послов Европейского союза (ЕС) 28 февраля Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Венгрия «отклонила проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против вступления Украины в ЕС. По его словам, членство Киева в блоке сейчас немыслимо и противоречит интересам Будапешта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности. Он отметил, что это будет учтено при принятии решений в Европейском союзе по Украине.