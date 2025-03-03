Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 3 марта 2025МирЭксклюзив

Вероятность отставки Зеленского из-за позиции США оценили

Политолог Коньков назвал требование США об отставке Зеленского спекуляцией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Требование некоторых помощников президента США Дональда Трампа об отставке президента Украины Владимира Зеленского как части сделки стоит воспринимать как спекуляцию, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. О вероятности реализации подобного условия специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Вместе с тем совершенно очевидно, что после скандала, произошедшего в Белом доме в минувшую пятницу, конечно, заключать какие-либо договоренности текущей администрации Белого дома с Зеленским будет весьма проблематично. Поэтому всем нужно найти какой-то выход из этого положения, и самым простым, конечно, видится отказ именно от диалога с фигурой Зеленского и выход на какую-то более договороспособную фигуру, которая устроит нынешнюю американскую администрацию», — предположил Коньков.

Но с нормативной точки зрения ставить это в качестве условия, мне кажется, будет проблематично

Александр Коньковполитолог

По словам политолога, украинское руководство понимает, что если будет какая-то другая фигура, то тогда придется идти на все условия США.

«По большому счету политически могут согласовать определенную сделку, но она уже будет вне публичного контекста, и, скорее, это будет связано с гарантиями не столько самой Украине, сколько персональными Зеленскому — что он получит в ответ на то, что уйдет со своего поста», — заключил политолог.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа требуют отставки украинского лидера Владимира Зеленского как части любой сделки. По информации издания, сам глава Белого дома придерживается менее жестких взглядов, чем члены его команды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      В США рассказали о замолкающих самых больших пушках Киева

      Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы с Россией

      В России мэр выдал квартиру мигрантам в обход семей местных жителей и разгневал горожан

      15-летняя россиянка надела все черное и бесследно исчезла

      Стало известно место нового Большого Московского цирка

      Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

      Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

      ВС России вошли в село в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше