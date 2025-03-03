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19:33, 3 марта 2025Мир

Захарова сравнила премьера Британии с педофилом-клептоманом

Захарова: Слова премьера Британии по Украине напоминают педофила-клептомана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о планах продолжить военную помощь Украине после окончания вооруженного конфликта «напоминают педофила-клептомана, который хочет устроиться в детский сад». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала дипломат, комментируя соответствующую новость о премьере Британии.

Ранее Стармер заявил, что Соединенное Королевство готово отправить вооруженный контингент на территорию Украины. По его словам, Лондон должен занять лидирующие позиции в поддержке Киева. При этом политик заявил о необходимости поддержки со стороны США.

При этом представитель премьер-министра Великобритании Дэйв Парес призналась, что Европа рассматривает различные пути завершения конфликта на Украине.

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