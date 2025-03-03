Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 3 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог объяснил слова Зеленского об отставке

Политолог Журавлев: Заменить Зеленского будет очень легко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Заменить Владимира Зеленского на посту президента будет очень легко, потому что он уже многим надоел, в том числе и на Украине, считает политолог Дмитрий Журавлев. Сложность рокировки он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», дав понять, что не собирается уходить в отставку в текущих условиях.

«Если он под "трудно заменить" имеет в виду, что он будет отбиваться, ну, наверное, будет. Вопрос в том, многие ли его поддержат в этой ситуации. Европа — да, но насколько его поддержат украинцы? Они, скорее всего, не будут против него выступать, потому что режим жесткий, а умирать никто не хочет, но и поддерживать тоже не станут. Как советскую власть перед ее концом все немножко побаивались, но при этом мало кто поддерживал, так и с ним будет», — поделился Журавлев.

Вопрос заключается в том, кто и как его уберет, отметил политолог. Это будет военный переворот, конституционное решение в Раде или обязательные выборы, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Я, конечно, знать не могу, какой механизм американцы используют, но если они очень захотят, они его уберут. Опыт очень многих политиков, куда более могущественных и популярных, показывает, что можно, если захотеть», — заключил эксперт.

Материалы по теме:
«Власть открывает ворота в ад» Зачем Зеленский ввел санкции против Порошенко и чем это грозит Украине?
«Власть открывает ворота в ад»Зачем Зеленский ввел санкции против Порошенко и чем это грозит Украине?
15 февраля 2025
«Ваши проблемы начинаются сейчас» Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом и криками. Расшифровка перепалки
«Ваши проблемы начинаются сейчас»Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом и криками. Расшифровка перепалки
28 февраля 2025

До этого стало известно, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа требуют отставки украинского лидера Владимира Зеленского как части сделки.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с американским лидером. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Россиян предупредили об опасных методах лечения акне

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Хинштейн обвинил Корпорацию развития Курской области в саботаже

      Мошенники стали заманивать россиян на фейковый сайт с антивирусом

      В Абхазии утвердили нового президента

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше