Политолог объяснил слова Зеленского об отставке

Политолог Журавлев: Заменить Зеленского будет очень легко

Заменить Владимира Зеленского на посту президента будет очень легко, потому что он уже многим надоел, в том числе и на Украине, считает политолог Дмитрий Журавлев. Сложность рокировки он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что его будет «трудно заменить», дав понять, что не собирается уходить в отставку в текущих условиях.

«Если он под "трудно заменить" имеет в виду, что он будет отбиваться, ну, наверное, будет. Вопрос в том, многие ли его поддержат в этой ситуации. Европа — да, но насколько его поддержат украинцы? Они, скорее всего, не будут против него выступать, потому что режим жесткий, а умирать никто не хочет, но и поддерживать тоже не станут. Как советскую власть перед ее концом все немножко побаивались, но при этом мало кто поддерживал, так и с ним будет», — поделился Журавлев.

Вопрос заключается в том, кто и как его уберет, отметил политолог. Это будет военный переворот, конституционное решение в Раде или обязательные выборы, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Я, конечно, знать не могу, какой механизм американцы используют, но если они очень захотят, они его уберут. Опыт очень многих политиков, куда более могущественных и популярных, показывает, что можно, если захотеть», — заключил эксперт.

До этого стало известно, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа требуют отставки украинского лидера Владимира Зеленского как части сделки.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с американским лидером. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

