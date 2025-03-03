Зеленский дважды ответил Трампу о сроках завершения украинского конфликта

Зеленский дважды призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский дважды призвал завершить конфликт в кратчайшие сроки. Об этом он написал в соцсети X.

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям», — указал он.

Украинский лидер добавил, что хочет видеть от западных партнеров гарантии безопасности. «Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США. Мир нужен как можно скорее», — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский утверждал, что до подписания соглашения об окончании украинского конфликта еще «очень-очень далеко». Он также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

После этого президент США Дональд Трамп ответил, что Вашингтон не будет мириться со словами Зеленского об окончании конфликта с Россией. Глава Белого дома обвинил президента Украины в нежелании мира. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!» — высказался он.