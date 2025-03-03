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16:20, 3 марта 2025Экономика

Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

Жители Цимлянска сидят без воды из-за коммунальной аварии
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Цимлянске Ростовской области из-за коммунальной аварии без воды оказались 13 тысяч жителей, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Прорыв произошел на Краснознаменной улице. По словам местных жителей, трубы повредил подрядчик еще десять дней назад. Без воды остались как жители многоэтажных домов, так и частного сектора, подача перекрыта также в детские сады, школы и больницу.

При этом сотрудники Водоканала утверждают, что авария устранена — однако местные жители утверждают, что это не так. В настоящее время прокуратура начала проверку в связи с отсутствием воды.

Ранее тысячи жителей Воронежа остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Отключения коснулись 121 дома на Ленинском проспекте, Спортивной Набережной, улице Ильича и других, а также шести школ и четырех детсадов в Левобережном и Железнодорожном районах.

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