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14:09, 4 марта 2025Наука и техника

Внутренности самого дешевого iPhone показали на видео

В iPhone 16e нашли новый модем C1 и клей, удаляемый под напряжением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: iFixit / YouTube

Новый iPhone 16e оказалось легко отремонтировать. Об этом сообщается в отчете на сайте iFixit.

Специалисты компании, занимающиеся изучением устройств и внутренностями гаджетов, высоко оценили ремонтопригодность iPhone 16e. Самый дешевый смартфон Apple, оцененный в 599 долларов, или около 53 тысяч рублей, получил рейтинг 7 из 10 баллов.

Эксперты показали на видео, что батарея телефона держится на специальном клею, который теряет свои свойства при подачи на него напряжения 12 вольт. «Батареи — расходные материалы. Если вы используете устройство достаточно долго, вам нужно заменить его аккумулятор», — напомнили авторы отчета. Также при изучении гаджета специалисты нашли внутри новый модем C1.

Также энтузиасты заметили, что новый смартфон не имеет магнитной зарядки MagSafe. В отчете говорится, что технически ограничений для ее использования в iPhone 16e нет, поэтому неизвестно, почему Apple отказалась от такой зарядки. Однако они заметили, что при зарядке через MagSafe смартфоны Apple нагреваются до 30 градусов, что отрицательно влияет на срок жизни батареи.

В сентябре специалисты компании iFixit оценили ремонтопригодность новых смартфонов компании Apple. Они похвалили инженеров корпорации и поставили iPhone 16 высокий балл ремонтопригодности — 7 из 10.

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