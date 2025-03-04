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01:54, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Американский журналист призвал Трампа отменить запрет российских СМИ

Американский журналист Свонн призвал Трампа отменить санкции против RT и Sputnik
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, призвал президента США Дональда Трампа снять санкции с RT, Sputnik и АНО «Тв-Новости». Свое обращение он опубликовал в соцсети X.

Он отметил, что первые 30 дней работы администрация проделала большую работу, однако когда речь идет о свободе слова и прессы, имеет место большой контроль. Журналист напомнил, что в сентябре 2024 года занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен ввел беспрецедентные санкции в отношении российских СМИ. «Предлог, под которым на нашу работу были наложены санкции, был основан на старой лжи: что Россия и RT каким-то образом вмешались в выборы в США», — заявил Свонн. Он добавил, что сотрудничающие со СМИ американские журналисты потеряли не только работу, но и возможность делиться «беспристрастными, фактическими и честными новостями и программами мнений» с аудиторией, насчитывающей более 800 миллионов человек по всему миру.

В связи с этим он призвал Трампа отменить запрет российских СМИ и снять с них санкции.

4 сентября прошлого года Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе, как следует из опубликованного заявления, оказались телеканал Russia Today (RT) и его главный редактор Маргарита Симоньян.

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