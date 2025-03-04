Армия России вошла в Харьковскую область из Белгородской

РВ: Армия России вошла в Харьковскую область из Белгородской

Российские войска пересекли границу с Украиной и закрепляются в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Отмечается, что продвижение произошло у пограничного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные установили контроль над пятью квадратными километрами территории у границы ДНР и Запорожской области. По его словам, это произошло после взятия населенного пункта Бурлацкое.

В конце февраля украинский аналитический портал DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись около Бурлацкого и Привольного в Донецкой народной республике.