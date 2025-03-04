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16:25, 4 марта 2025Культура

Автора вирусного трека обвинили в оскорблении полиции

Рэпера Витю Матанга обвинили в оскорблении полиции, ему грозит до шести лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В треке рэпера Вити Матанга «Гаити» нашли оскорбление сотрудников органов правопорядка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, экс-сотрудник МВД и председатель совета «Отцы России» Андрей Згонников обратил внимание на строчку в песне Вити: «улетаю на Гаити, мусора, сосите». Он попросил полицию провести проверку артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». Также от Матанга потребовали заменить строчку на слова «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите».

Если артиста осудят по этим статьям, ему может грозить до шести лет колонии. Сообщается, что сейчас организована проверка по двум статьям уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что уехавшего из России рэпера обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании.

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