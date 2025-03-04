Отсутствие угля для жителей угольного региона привело к уголовному делу

ТАСС: В Кузбассе из-за отсутствия угля для жителей возбудили уголовное дело

В Кемеровской области, основном угледобывающем регионе России, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неустановленного круга лиц из руководства «Кузбасстопливосбыта» (КТС) и «Кузбасской топливной компании» (КТК) в связи с ситуацией с поставками сортового угля населению. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

До этого глава региона Илья Середюк поручил проверить передачу КТК частным инвесторам и обвинил компанию в попытке «прикрыть кризисом в угольной промышленности» нежелание продавать сортовой уголь населению по прежним ценам.

По версии правоохранителей, должностные лица компаний, деятельность которых связана, знали о повышении цен на сортовой уголь в 2025 году. Несмотря на это они не поставили заранее 115 тысяч тонн по льготным тарифам для отопления жилых домов зимой, что и привело к тяжелым социальным последствиям и возмущению граждан.

В КТК утверждают, что предупреждали администрацию региона о возможных перебоях с поставками еще в апреле 2024 года, а с середины года предлагали совместно работать над недопущением рисков. По версии компании, если бы власти своевременно отреагировали, что проблем с поставками можно было бы избежать. Кроме того, в КТК напомнили, что компанию создали 20 лет назад на частные средства инвесторов, а не на базе приватизированных государственных угледобывающих предприятий.

Месяц назад Середюк, комментируя возмущение граждан, объяснил, что угледобывающие предприятия региона стали убыточными и теперь речь идет о выживании отрасли. В таких условиях компаниям стало сложнее предоставлять скидки на уголь для населения, потому что тогда им не удастся «выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами».