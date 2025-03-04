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20:57, 4 марта 2025Культура

Деми Мур тяжело перенесла поражение на «Оскаре»

Актриса Деми Мур была шокирована после проигрыша на «Оскаре» Майки Мэдисон
Андрей Шеньшаков
Деми Мур

Деми Мур. Фото: Carlos Barria / Reuters

Голливудская актриса Деми Мур, которая в 2024 году стала звездой нашумевшего фильма «Субстанция», тяжело переживает поражение на премии «Оскар». Об этом сообщает портал Page Six.

По информации источника, после победы на «Золотом глобусе» в категории «Лучшая актриса» Мур была уверена в своем скором триумфе на церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Инсайдер сообщил, что артистка была шокирована, не услышав свое имя при объявлении победителя.

Кроме того, собеседник издания заявил, что Мур «в восторге» от Майки Мэдисон и других актрис, которые были номинированы на премию.

Ранее стало известно, что личный дневник актрисы Деми Мур обнаружили в мусорном контейнере.

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