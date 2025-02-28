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10:38, 28 февраля 2025Культура

В сеть слит найденный на мусорке личный дневник Деми Мур

Личный дневник актрисы Деми Мур обнаружили в мусорном контейнере
Ольга Коровина
Деми Мур

Деми Мур. Фото: Daniel Cole / Reuters

Личный дневник американской актрисы Деми Мур был найден в мусорном контейнере в США. Отрывки из него публикует издание Daily Mail.

По данным источника, записи Мур находились в хранилище ее бывшего супруга Брюса Уиллиса в Санта-Монике. Актер якобы выбросил их по ошибке, избавляясь от ненужных вещей. Дневник номинантки на премию «Оскар» охватывает период середины 80-х.

Так, в одной из записей звезда признается в многочисленных изменах своему первому мужу, музыканту Фредди Муру: «В ночь перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и отправилась в дом своего коллеги по фильму. Он разбудил меня в 10:30 утра, а к часу дня мне нужно было собраться на церемонию. Я опоздала и мучилась от похмелья и чувства вины. (...) Я не понимала, насколько была эгоистичной».

В дневнике Мур также упоминает трудное детство и алкоголизм родителей. Кроме того, актриса описала случай домогательств со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет: «Очень богатый мужчина хотел со мной встретиться. (...) Я умоляла маму не заставлять меня, но она говорила: "Потерпи немного". Родная мать продала меня за 500 долларов. Я чувствовала себя униженной, дешевкой. Как только она получила деньги, я ушла».

Ранее Мур высказалась об отношениях с тяжелобольным экс-супругом Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию и афазию.

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