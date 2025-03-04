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08:23, 4 марта 2025Силовые структуры

Экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу исключили допнаказание по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Суд исключил допнаказание экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу по делу «Зимней вишни»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Мамонтов

Александр Мамонтов. Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово исключил допнаказание из формулировки об освобождении от наказания бывшему главе регионального управления МЧС Александру Мамонтову и бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС Григорю Терентьеву. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2024 Кемеровский областной суд освободил Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в связи в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Мужчина был осужден по статье о халатности. Однако по этому делу у Мамонтова было дополнительное наказание — лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, отметил адвокат экс-главы ГУ МЧС по Кузбассу. От основного Мамонтов был освобожден, но уточнения про допнаказание не было. Теперь суд решил этот момент.

Глава регионального ведомства и его подчиненный Терентьев не проверяли в 2017-2018 годах соблюдение пожарной безопасности в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. В результате их халатности 25 марта 2018 года в ТЦ случился пожар. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.

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