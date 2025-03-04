Bloomberg: Европейские политики предложили Зеленскому унижаться перед Трампом

Европейские политики предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому начать унижаться перед американским лидером Дональдом Трампом, так как после перепалки в Белом доме извинений может быть недостаточно. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно», — приводит агентство слова собеседников.

Уточняется, что эту идею предлагают представители Франции и Великобритании, которые особенно настаивают на восстановлении отношений между Киевом и Вашингтоном. При этом источники добавили, что они испытывают умеренный оптимизм, так как ожидают, что Трамп может согласиться на компромисс.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после перепалки президента Зеленского с Трампом Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи. Политик напрямую обратился к украинцам и призвал скорее согласиться на мирные переговоры по урегулированию конфликта.