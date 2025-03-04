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08:05, 4 марта 2025Мир

Джей Ди Вэнс выступил с жестким посланием к Зеленскому

Вэнс Зеленскому: Украина потеряла всех сторонников в США и ей нужны переговоры
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

После перепалки президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Дональдом Трампом Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), что означает необходимость срочно сесть за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, напрямую обратившись к Зеленскому и украинцам в эфире телеканала Fox News.

«Мое послание украинцам, президенту Зеленскому: если вы потеряли Линдси Грэма, это значит, что вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант», — сказал замглавы государства.

Ранее Вэнс заявил, что его не волнуют публичные заявления европейских политиков о поддержке Украины. В частности, он подчеркнул, что ему важно лишь то, что они говорят в частном порядке и призвал европейские страны убедить Зеленского в необходимости завершения конфликта.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москва готова к переговорам по Украине, при которых должны быть обеспечены ее законные интересы.

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