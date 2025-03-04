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14:34, 4 марта 2025Мир

Финская полиция безопасности указала на усиление влияния России в Европе

Финская полиция безопасности Supo указала на усиление влияния России в Европе
Семен Александров (редактор)

Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Финская полиция безопасности Supo указала на усиление влияния России в Европе. Об этом говорится в новом обзоре на 2025 год, опубликованном на сайте Supo.

«Когда конфликт на Украине закончится, у России освободятся ресурсы для оказания влияния в других странах», — говорится в документе.

В качестве доказательства Supo приводит сообщения о якобы неких диверсионных операциях России, которые Москва не раз опровергала.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения. Кроме того, он призвал расторгнуть соглашение с Украиной о безопасности, а также отправить в отставку действующие власти Финляндии.

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