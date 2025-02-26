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17:25, 26 февраля 2025Мир

На Западе призвали срочно улучшить отношения с Россией

Профессор Малинен: Финляндии нужно открыть границу с РФ и восстановить отношения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией (...). Наши экономика и общество в этом действительно нуждаются», — отметил эксперт.

Кроме того, Малинен призвал расторгнуть соглашение с Украиной по безопасности, а также отправить в отставку действующие власти Финляндии.

17 февраля глава финской Пограничной службы Маркку Хассинен сообщил, что Финляндия досрочно закончит в этом году строительство забора на границе с Россией, протяженность которого составит около 200 километров. При этом уточнятся, что возведение объекта должно было быть завершено только к концу следующего года, однако забор был построен с опережением сроков.

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