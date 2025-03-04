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02:45, 4 марта 2025Мир

Франция предложила гарантировать безопасность Украины активами России

FT: Франция предложила использовать активы РФ как гарантию безопасности Киева
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция предложила странам Европы использовать замороженные активы России в качестве гарантии безопасности Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что гарантией безопасности Киева должна послужить угроза конфискации российских активов. Предполагается, что Россия не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы такого «рычага давления».

По данным газеты, европейские союзники Парижа «тепло приняли» это предложение, однако пока далеки от его согласования.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу «вырвать карты» из рук президента США Дональда Трампа. «Европа могла бы вырвать эти карты двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России», — считает он.

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