Франция предложила гарантировать безопасность Украины активами России

FT: Франция предложила использовать активы РФ как гарантию безопасности Киева

Франция предложила странам Европы использовать замороженные активы России в качестве гарантии безопасности Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что гарантией безопасности Киева должна послужить угроза конфискации российских активов. Предполагается, что Россия не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы такого «рычага давления».

По данным газеты, европейские союзники Парижа «тепло приняли» это предложение, однако пока далеки от его согласования.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу «вырвать карты» из рук президента США Дональда Трампа. «Европа могла бы вырвать эти карты двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России», — считает он.