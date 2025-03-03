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21:39, 3 марта 2025Мир

Кулеба призвал Европу «вырвать карты» из рук Трампа

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Европа должна вырвать карты из рук Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Странам Европы следует «вырвать карты» из рук президента США Дональда Трампа. Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Влияние Трампа на Украину основано на оружии и деньгах. Европа могла бы вырвать эти карты двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России, чтобы использовать их для финансирования производства и закупки оружия», — считает он.

Политик отметил, что Трамп, оказавшийся в «ловушке своих амбиций», не понимает того, что Украина хочет мира, но не такого, который «уничтожит» страну своими условиями. Кулеба добавил, что президент России Владимир Путин «одержим идеей захватить всю Украину», а ее желание вступить в НАТО является лишь предлогом, поскольку российский лидер не воспринял присоединение к альянсу соседней Финляндии столь же враждебно.

Ранее Трамп назвал худшее заявление президента Украины Владимира Зеленского. США не будут мириться со словами Зеленского об «очень далеком» окончании конфликта с Россией, сказал глава Белого дома.

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