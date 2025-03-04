Глава Алтайского края высказался о расправе над главой Завьяловского района

Глава Алтая Томенко заявил, что дело об убийстве Онищенко на особом контроле

Расследование дела о расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко взято региональными правоохранительными органами на особый контроль. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в Telegram.

Чиновник назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования родным и близким Онищенко.

«Виновные должны нести ответственность по закону и справедливости — как и в случае с любыми другими преступлениями в крае», — высказался о смерти чиновника Томенко.

Ранее сообщалось о смерти подозреваемого в расправе над Онищенко Анатолия Фенина. Предположительно, 4 марта Фенин выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.