Иностранная авиакомпания предложила россиянам скидки на билеты за рубеж

Pegasus Airlines предложила россиянам скидки на билеты за рубеж

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines предложила россиянам скидки на билеты за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

Отмечается, что туристы могут улететь по выбранным направлениям на стыковочных рейсах с пересадкой в Турции от 29 евро (2,7 тысячи рублей). Приобрести билеты можно с 4 по 7 марта, улететь по ним — с 17 марта по 30 июня.

Полет из Санкт-Петербурга в Карачи (Пакистан) обойдется от 7,8 тысячи рублей, в Тирану (Албания) — от 8,8 тысячи рублей, а в Доху (Катар) — от 8,9 тысячи рублей. Тем временем за билет из Москвы в Осло (Норвегия) придется заплатить от 9,3 тысячи рублей, в Шарм-эш-Шейх (Египет) — от 11 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что авиабилеты на внутренние рейсы по России снова подорожали. Весной рост цен составил 17,6 процента.