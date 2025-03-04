Крокодил растерзал рыбака

В Малайзии крокодил напал на рыбака и утащил его под воду

В Малайзии рыбак стал жертвой крокодила. Об этом пишет The Star.

27 февраля 50-летний мужчина из города Сандакан разбрасывал в реке прикормку для рыб. В этот момент на него напал крокодил. Он схватил мужчину и утащил его под воду. Местные жители сразу сообщили о происшествии спасателям, и около шести часов вечера началась поисковая операция.

Тело рыбака нашли утро в пятницу недалеко от места нападения. Останки мужчины, которого растерзала рептилия, были переданы полиции.

Ранее сообщалось, что в Замбии рыбак из провинции Мучинга стал жертвой крокодила. Он отправился с приятелем порыбачить на реку Лунзе, разлившуюся после дождей в конце февраля, когда на него напал хищник.