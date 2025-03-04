Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 4 марта 2025Из жизни

Крокодил растерзал рыбака

В Малайзии крокодил напал на рыбака и утащил его под воду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Малайзии рыбак стал жертвой крокодила. Об этом пишет The Star.

27 февраля 50-летний мужчина из города Сандакан разбрасывал в реке прикормку для рыб. В этот момент на него напал крокодил. Он схватил мужчину и утащил его под воду. Местные жители сразу сообщили о происшествии спасателям, и около шести часов вечера началась поисковая операция.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Тело рыбака нашли утро в пятницу недалеко от места нападения. Останки мужчины, которого растерзала рептилия, были переданы полиции.

Ранее сообщалось, что в Замбии рыбак из провинции Мучинга стал жертвой крокодила. Он отправился с приятелем порыбачить на реку Лунзе, разлившуюся после дождей в конце февраля, когда на него напал хищник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

      Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским

      В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

      На Западе спрогнозировали урон Европе из-за новых санкций против России

      Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

      В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

      Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Вэнс обратился к Европе с призывом насчет Зеленского

      Российский регион подвергся атаке беспилотников

      Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше