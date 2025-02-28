Крокодил растерзал рыбака на глазах у приятеля

ZimEye: В Замбии крокодил утащил рыбака под воду и съел

В Замбии рыбак из провинции Мучинга стал жертвой крокодила. Об этом пишет ZimEye.

Житель деревни Матихва, расположенной недалеко от города Чилонга, отправился с приятелем порыбачить на реку Лунзе, разлившуюся после дождей в конце февраля. Внезапно из воды вынырнул крокодил, схватил рыбака из Матихвы, утащил под воду и растерзал. «Я не мог поверить своим глазам, когда крокодил внезапно вынырнул из воды и схватил его. Все произошло так быстро», — рассказал его товарищ.

После нападения началась поисковая операция. Жители обнаружили часть тела жертвы у берега, остальное съел крокодил. Селяне выразили обеспокоенность по поводу растущей опасности, которую представляют крокодилы в регионе, особенно после наводнений. Многие призывают к принятию дополнительных мер для защиты людей, которые занимаются рыболовством.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».