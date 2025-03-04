Профессор Малинен: Если Украина не пойдет на переговоры с РФ, ВСУ капитулируют

Если Киев не согласится пойти на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта, то Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется безоговорочно капитулировать. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Многим трудно это понять, но если преступник [украинский лидер Владимир] Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести мирные переговоры с Россией, то безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру на Украине», — заявил эксперт.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в Белом доме не видят готовности Зеленского к компромиссами по вопросу урегулирования конфликта. Он предупредил, что время работает против Киева и в долгосрочной перспективе украинский президент совершает большую ошибку своим отказом от переговоров.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и открыта для переговоров.