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21:02, 4 марта 2025Мир

Маск оценил слова Зеленского о готовности к переговорам

Маск после слов Зеленского о мире заявил, что важны действия, а не слова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Alex Brandon / AP

Американский предприниматель, основатель Tesla, SpaceX и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором тот выразил готовность Киева сесть за стол переговоров. Свое мнение бизнесмен высказал на своей странице в социальной сети Х.

В своем посте Маск подчеркнул, что «важны действия, а не слова». «Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место», — добавил он.

Ранее Зеленский опубликовал длинный пост в социальной сети, в котором высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Президент Украины добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Перед Трампом, как требовала американская сторона, Зеленский не извинился.

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