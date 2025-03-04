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12:54, 4 марта 2025Силовые структуры

На границе с Финляндией задержали планировавшего вступить в РДК российского подростка

В Ленинградской области задержали подростка, планировавшего вступить в РДК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Ленинградской области задержали подростка, планировавшего вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 1 марта пограничники заметили 16-летнего парня из Москвы на границе России и Финляндии. Он планировал сбежать из страны и вступить в РДК.

После того, как он был остановлен, пограничники проверили вещи и телефон. В мессенджерах нашли подписки на экстремистские группы и переписки с некими международными туристическими блогерами. Возможно, это были кураторы из националистических батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обещали подростку студенческую визу, если он сбежит из страны и вступит в РДК.

Подростка отвезли в Выборг и отправили на допрос. Родителей школьника известили, они также едут в Ленинградскую область.

Ранее сообщалось, что в России бывшего кандидата в депутаты гордумы задержали за пропаганду РДК.

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