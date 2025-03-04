На Украине продали еще одну партию конфискованных белорусских удобрений

АРМА: На Украине продали партию изъятых белорусских удобрений за 45,5 млн гривен

На Украине во второй раз за последние семь дней удалось продать значительные объемы конфискованных белорусских удобрений. О реализации очередной подобной сделки сообщается в Telegram-канале местного Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

В ведомстве уточнили, что речь идет о продаже почти 4,3 тысячи тонн хлорида калия производства ОАО «Беларуськалий». Эту продукцию перевозили в 61 железнодорожном вагоне. Итоговая сумма реализации составила примерно 45,5 миллиона гривен (порядка 1,097 миллиона долларов).

До этого на Украине продали 50 вагонов конфискованных белорусских удобрений на общую сумму 36 миллионов гривен (в районе 868,2 тысячи долларов). В феврале 2023 года местные власти арестовали в порту Николаева следовавшие транзитом 170 вагонов с минеральными удобрениями производства компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Изъятую продукцию тогда также передали АРМА для дальнейшей реализации. Ведомство получило под свой контроль удобрения общей стоимостью почти в 2,73 миллиона долларов.

Поводом для подобных мер в отношении белорусской продукции послужили введенные властями Украины санкции. В ограничительный список Совета безопасности и обороны республики вошли в общей сложности 182 предприятия. Помимо вышеуказанных компаний под санкции попала государственная компания «Белорусская железная дорога». Санкции против «Беларуськалия» ввела не только Украина, но и Великобритания. Власти королевства еще в конце декабря 2021 года заморозили активы компании. В Лондоне объяснили подобную меру систематическим нарушением прав человека в республике.