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11:15, 4 марта 2025Мир

Назван способный примирить Европу и Трампа политик

Politico: Премьер Британии Стармер может примирить Европу и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: House of Commons / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может стать «мостом» для примирения Европы и США. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что после недель тщательной подготовки первый визит Стармера в Белый дом «прошел гладко и даже принес некоторые победы». «Стармеру пока удалось публично поддержать [Президента Украины Владимира] Зеленского, обняв его на ступенях Даунинг-стрит, пригласив его на крупный саммит лидеров Евросоюза и усилив поддержку Украины со стороны Великобритании — и все это без того, чтобы вызвать гнев президента США [Дональда Трампа] прямыми упреками в его адрес», — обратило внимание Politico.

По словам высокопоставленного британского чиновника, Трампу понравилось, что британский премьер «прямолинеен и не выражает претензий». Газета указала, что «сдержанная натура» Стармера могла стать преимуществом, чтобы расположить американского лидера.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал президента Украины Владимира Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. Политик также подчеркнул, что не следует «заискивать» перед главой России Владимиром Путиным.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский был вынужден покинуть Белый дом.

1 марта команда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с украинским лидером.

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