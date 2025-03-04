Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

МВД: Только положительные отзывы о магазине могут указывать на мошенничество

В МВД России в преддверии 8 Марта назвали способы распознать мошеннический магазин в интернете. Рекомендациями ведомство поделилось в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что наличие только положительных отзывов о магазине может указывать на то, что они поддельные. Россиян призвали проверять отзывы не только на сайте самого магазина, но и на других ресурсах. «Самыми ценными будут средние оценки — если товар кому-то не понравился, его как минимум получили», — отметили в ведомстве.

Другим возможным признаком мошенничества специалисты назвали требование оплатить товар переводом на карту физического лица. Кроме того, настоящие магазины всегда уточняют все необходимые детали покупки и заказа, а мошенники стараются получить оплату как можно быстрее, добавили в МВД.

В число признаков, которые также могут указывать на мошенников, в ведомстве включили отсутствие адреса магазина и невозможность забрать заказ лично, а также то, что на его сайте используют фотографии, взятые с других ресурсов.

Чтобы распознать мошеннический магазин, в МВД также посоветовали проверить URL сайта в whois-сервисе. «Если домен зарегистрирован в последние несколько недель или месяцев — это тревожный сигнал», — уточнили в ведомстве. Кроме того, там порекомендовали проверять дату регистрации профиля магазина в соцсетях.

Ранее в МВД РФ предупредили о мошенническом сайте, на котором предлагается сделать антивирусную проверку различных страниц. В ведомстве указали, что злоумышленники отправляют ссылку на фейковый ресурс в спам-рассылках.