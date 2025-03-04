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14:34, 4 марта 2025Россия

Названы сроки начала применения вакцины против самого распространенного вида рака в России

Скворцова: В 2025 году могут начать применять вакцину против рака толстой кишки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Онковакцину против одного из самых распространенных видов рака — рака толстой кишки — могут начать применять среди пациентов уже в 2025 году. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, ее цитирует РИА Новости.

«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента»,  — сказала руководитель агентства.

Она уточнила, что онковакцины предназначены не для профилактики, а для лечения раковых заболеваний. Они основаны на продуктах мутировавших генов опухолевых клеток неоантигенах, которые определяются с помощью геномного анализа. Вакцина после ввода в организм вызывает иммунный ответ и уничтожение клеток с мутациями.

ЖЗЛ
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