Названы сроки начала применения вакцины против самого распространенного вида рака в России

Скворцова: В 2025 году могут начать применять вакцину против рака толстой кишки

Онковакцину против одного из самых распространенных видов рака — рака толстой кишки — могут начать применять среди пациентов уже в 2025 году. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, ее цитирует РИА Новости.

«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, разработанный по инициативе агентства, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациента», — сказала руководитель агентства.

Она уточнила, что онковакцины предназначены не для профилактики, а для лечения раковых заболеваний. Они основаны на продуктах мутировавших генов опухолевых клеток неоантигенах, которые определяются с помощью геномного анализа. Вакцина после ввода в организм вызывает иммунный ответ и уничтожение клеток с мутациями.