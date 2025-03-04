НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз по дате рекорда российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.
Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче против «Оттавы Сенаторс». Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу столичного клуба.
После этого НХЛ изменила дату возможного рекорда россиянина. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 6 апреля 2025-го.
В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 884 шайбы, что является вторым показателем в лиге.