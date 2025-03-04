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20:03, 4 марта 2025Наука и техника

Обнаружен способ остановить старение

Daily Mail: Снижение уровня белка AP2A1 останавливает старение
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Японские ученые обнаружили механизм, способный обратить вспять старение клеток. Исследование Осакского университета показало, что снижение уровня определенного белка может вернуть стареющим клеткам молодые свойства и замедлить развитие возрастных заболеваний, сообщает Daily Mail.

С возрастом в организме накапливаются так называемые клетки-зомби — они не погибают, а выделяют воспалительные соединения, способствующие развитию болезни Альцгеймера, артрита и других возрастных нарушений. Исследователи выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет протеин AP2A1. Его избыток приводит к тому, что клетки увеличиваются в размерах и перестают делиться.

Эксперимент показал, что снижение уровня AP2A1 приводит к уменьшению клеток, восстановлению их нормального деления и возвращению признаков молодости. Это открывает новые перспективы для разработки методов борьбы со старением.

Однако ученые предупреждают, что процесс старения выполняет защитную функцию, предотвращая неконтролируемый рост клеток. Разработка безопасных способов вмешательства в этот механизм требует дополнительных исследований.

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