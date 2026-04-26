00:40, 26 апреля 2026

Стало известно о переводе под Сумы тыловой роты ВСУ

Евгений Силаев
Тыловую роту охраны командования 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Сумы для удержания села Новодмитровка. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

«Безуспешно пытаясь удержать контроль над Новодмитровкой (Краснопольский район), 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейского корпуса», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что данное подразделение считалось привилегированным и ранее не участвовало в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

