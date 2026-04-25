Иран выбрал цели для своих атак в случае возобновления войны

Иран пообещал атаковать нефтегазовые объекты в регионе при возобновлении ударов

Государственное телевидение Ирана опубликовало список объектов, которые станут целями для атак в случае повторения ударов со стороны США и Израиля. На это обратил внимание Telegram-канал «Геоэнергетика ИНФО».

В частности, Тегеран предупредил, что при возобновлении войны мишенями станут газовые объекты RasGas и Ras Laffan LNG в Катаре; крупные офшорные нефтегазовые центры на островах Дас и Зирку в ОАЭ; объекты Абкаик, Сафания и Хураис в Саудовской Аравии. Кроме того, угроза нависла над нефтяным месторождением Бурган в Кувейте.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет, «чтобы сидеть и болтать ни о чем».