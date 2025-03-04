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21:32, 4 марта 2025Наука и техника

Опубликованы кадры близкого контакта российского Су-35С с французским БПЛА MQ-9 Reaper

Франция опубликовала кадры близкого контакта Су-35С с БПЛА MQ-9 Reaper
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Министерство обороны Франции опубликовало кадры близкого контакта российского истребителя Су-35С, вылетевшего с авиабазы Хмеймим, с французским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper в небе над Средиземном морем 2 марта. Видеозапись опубликовал глава ведомства Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X.

«В воскресенье российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье», — написал он. Министр назвал эти действия «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения трех единиц украинской техники в Курской области. «Подразделения тульских десантников уничтожили две БМП с десантом и 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

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