Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с США

Песков: О месте проведения следующего раунда переговоров РФ и США говорить рано

В настоящий момент рано говорить о месте проведения следующего раунда двусторонних переговоров России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Об этом пока рано говорить», — ответил на вопрос пресс-секретарь президента. Он также указал на необходимость возобновления полноценной работы посольств для полноценного двустороннего диалога.

Ранее Песков оценил влияние остановки США военной помощи Украине. По его мнению, решение может способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.